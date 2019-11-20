  1. Пятый канал
  4. Ночной обстрел: ПВО Сирии отразила несколько летящих на юг Дамаска боеголовок

Ночной обстрел: ПВО Сирии отразила несколько летящих на юг Дамаска боеголовок

, 6:52 Эфирная новость 38

Предварительно, обстрел вели ВВС Израиля. Там заявили, что была проведена военная операция по целям иранских сил Корпуса стражей исламской революции.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Facebook @SyriaTVChannels, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4461

Столица Сирии этой ночью подверглась ракетной атаке. Под обстрел попали южные окраины Дамаска. Правительственные войска сообщают, что силам ПВО удалось перехватить несколько боеголовок.

Однако кто стоит за нападением, есть ли разрушения и пострадавшие — пока неизвестно. По мнению местных журналистов, вероятной целью мог стать военный объект, который используется армией Ирана.

«Израильские боевые самолеты с территории Голанских высот и ливанского Марджаюн выпустили несколько ракет в направлении Дамаска», — говорится в сообщении агентства SANA со ссылкой на Минобороны республики.

В свою очередь, пресс-служба израильской армии заявила, что действительно в эту ночь наносила удары по целям «иранских сил Корпуса стражей исламской революции и сирийского режима» в ответ на пуск четырех ракет по Израилю иранскими военными с территории Сирии накануне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об ответной бомбардировке Сектора Газа армией Израиля 12 ноября текущего года.

Тема:
Война в Сирии 4461
19 нояб
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
19 нояб
Минобороны РФ ответило на заявление МИД Турции о «невыполнении обещаний» по Сирии
19 нояб
Российские военные превратили авиабазу США в Сирии в центр хранения гумпомощи
19 нояб
США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины
18 нояб
Сирия обретает полную энергетическую независимость
15 нояб
Кадры со взятого под контроль российскими военными аэродрома в Сирии
14 нояб
Российская авиационная комендатура начала работать в сирийском городе Камышлы
13 нояб
Российская авиация увеличила площадь патрулирования территории Сирии
12 нояб
В Сирии восстанавливают работу гидроэлектростанции «Табка»
11 нояб
Мария Захарова прокомментировала смерть создателя «Белых касок»

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
0.02 70.63
0.10
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Последние новости

7:17
В Совете Федерации предложили ужесточить закон о «покое и тишине»
7:08
Медведчук предсказал рост цены на газ на Украине до 35%
6:52
Ночной обстрел: ПВО Сирии отразила несколько летящих на юг Дамаска боеголовок
6:35
Анастасия Шубская отметила свой день рождения на ковре с советскими звездами
6:23
Десятки поселков на Сахалине более суток остались без света из-за метели
6:01
Сын экс-президента Германии убит во время лекции в берлинской клинике

Сейчас читают

Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху
Экс-жена доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве студентки, не подвергалась физическому насилию со стороны мужа
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]