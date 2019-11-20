Ночной обстрел: ПВО Сирии отразила несколько летящих на юг Дамаска боеголовок

Столица Сирии этой ночью подверглась ракетной атаке. Под обстрел попали южные окраины Дамаска. Правительственные войска сообщают, что силам ПВО удалось перехватить несколько боеголовок.

Однако кто стоит за нападением, есть ли разрушения и пострадавшие — пока неизвестно. По мнению местных журналистов, вероятной целью мог стать военный объект, который используется армией Ирана.

«Израильские боевые самолеты с территории Голанских высот и ливанского Марджаюн выпустили несколько ракет в направлении Дамаска», — говорится в сообщении агентства SANA со ссылкой на Минобороны республики.

В свою очередь, пресс-служба израильской армии заявила, что действительно в эту ночь наносила удары по целям «иранских сил Корпуса стражей исламской революции и сирийского режима» в ответ на пуск четырех ракет по Израилю иранскими военными с территории Сирии накануне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об ответной бомбардировке Сектора Газа армией Израиля 12 ноября текущего года.