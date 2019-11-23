Петр Толстой предложил отправить в Киев «посылочку с унитазами»

Заместитель председателя Госдумы РФ и журналист Петр Толстой предложил собрать для украинцев «посылочку с унитазами». Так он отреагировал на раздающиеся из Киева жалобы, что с возвращенных Россией 18 ноября кораблей, задержанных год назад в Керченском проливе, якобы исчезло ценное оборудование и сантехника.

В обзоре новостей за уходящую неделю для НСН Толстой напомнил, что ФСБ России опубликовала видео, на котором видно, что в момент передачи катеров все лампочки и унитазы на месте.

«На самом деле, конечно, никто ничего не брал, но если нужно нашим украинским коллегам собрать какую-то посылочку из унитазов, возможно, мы можем это сделать, поработать над этим вопросом», — сказал депутат.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, в исчезновении каких «ценностей» с кораблей обвиняют российскую сторону украинские политики.