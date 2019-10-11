Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой

Никулинский суд Москвы поставил точку в запутанном деле о долгах и наследстве скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.

Как сообщает сайт КP.RU, ООО «Весенние инвестиции» отказалось от претензий к бывшему гражданскому мужу артистки хоккеисту Александру Фролову» и отозвало иск на 25 миллионов рублей. В свою очередь представители Фролова тоже отозвали иск, в котором просили признать недействительным договор цессии между Началовой и «Весенними инвестициями».

Таким образом, четырехкомнатная квартира в Москве, вокруг которой велась тяжба, остается в совместном владении — одна половина принадлежит Александру Фролову, а вторая — родителям певицы и ее дочери Вере.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал детали этого неоднозначного судебного спора, начавшегося еще при жизни Юлии Началовой. Как следовало из материалов дела, певица взяла у Фролова 20 миллионов рублей, взамен продав ему половину своей недвижимости. Следка была скреплена распиской. А когда пара рассталась, Юлия заявила, что на самом деле денег не получала и подала иск в суд, предварительно продав «долг» Фролова компании «Весенние инвестиции». Разбирательство по этому делу было приостановлено в апреле текущего года до тех пор, пока не определятся правопреемники Началовой.