Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин ушел в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин покинул пост. Исполняющей обязанности назначена Юлия Тарасенко, занимавшая пост главы Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга.

«Большинством голосов меня избрали и. о. президента федерации. Президиум был долгим, решали много вопросов», —цитирует РИА Новости слова Тарасенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранен от занимаемой должности президента ВФЛА из-за дела российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. 22-летний спортсмен был дисквалифицирован летом 2018 года по причине пропуска трех допинг-тестов в течение года.

Независимая организация Athletics Integrity Unit (AIU) обвинила высшее руководство ВФЛА «в серьезных нарушениях антидопинговых правил».