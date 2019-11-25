«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту российского газа

Украинская компания «Нафтогаз» допустила заключение договора с «Газпромом» по транзиту голубого топлива. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор Юрий Витренко, сообщает RT.

По словам топ-менеджера, условия сделки должны соответствовать европейским стандартам.

«В ответе указано, что стороны должны продолжать обсуждать продление транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии», — написал Юрий Витренко.

Facebook @Юрий Витренко

Исполнительный директор «Нафтогаза» отметил, что украинская компания может рассмотреть и вариант выплаты «Газпромом» трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в виде поставок голубого топлива на эквивалентную сумму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков назвал абсурдом претензии Украины по газовому вопросу.