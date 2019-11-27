Что известно об убийцах главы центра «Э» по Ингушетии

Громкое убийство главы ингушского Центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева можно считать раскрытым.

Назван главный подозреваемый — это земляк убитого — Курейш Картоев. Он объявлен в международный розыск, и предположительно, скрывается в Турции.

Выйти на след Картоева помог его арестованный сообщник. Он же рассказал, что мотивом преступления могла стать кровная месть. Всего по делу проходят четыре человека.

Ибрагима Эльджаркиева и его брата убили в Москве в начале ноября. Киллер выстрелил в них не меньше десяти раз и скрылся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на раскрытие убийства главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева ушло две недели