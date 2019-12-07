  1. Пятый канал
  4. СК предъявил Полонкоеву и его родственнику обвинение в покушении на убийство главы ЦПЭ Ингушетии

СК предъявил Полонкоеву и его родственнику обвинение в покушении на убийство главы ЦПЭ Ингушетии

, 4:43 | Алиса Маркова 25

Оба мужчины свою вину категорически отрицают.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: СК РФ, ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Тема:
Убийство главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева 27

Следственный комитет предъявил Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву обвинение в покушении на убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей стороны защиты одного из фигурантов дела. По данным агентства, оба мужчины свою вину отрицают.

«Мы уверены, что следствие в очередной раз идет по пути наименьшего сопротивления и всячески пытается подстроить факты под обвинения, а не наоборот», — заявил адвокат сына Хасана Полонкоева Шамиль Яндарбаев.

В пятницу, 6 декабря, был задержан руководитель организованной преступной группы, причастной к убийству главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева, Хасан Полонкоев и пятеро ее участников. Задержание произошло во время спецоперации, проведенной Следственным комитетом и ФСБ России при взаимодействии с МВД РФ и Росгвардией.

«6 декабря в Москве и Республике Ингушетия проведена спецоперация, по результатам которой задержан руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пятеро участников», — сообщила пресс-секретарь Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По версии следствия, члены ОПГ совершили убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия. Отмечается, что эти же злоумышленники уже пытались убить Ибрагима Эльджаркиева 12 января 2019 года. Расследование продолжается. Правоохранители разыскивают других лиц, причастных к преступлениям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях убийства главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева.

Тема:
Убийство главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева 27
27 нояб
Что известно об убийцах главы центра «Э» по Ингушетии
27 нояб
Предполагаемых убийц главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева арестовали в Москве
27 нояб
На раскрытие убийства главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева ушло две недели
18 нояб
Суд заочно арестовал подозреваемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии
6 нояб
Установлена личность подозреваемого в убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии
5 нояб
Одна из машин предполагаемого убийцы главы ЦПЭ Ингушетии обнаружена в Москве
4 нояб
В Назрани похоронили убитых главу ЦПЭ Ингушетии и его брата — видео
4 нояб
Брат убитого главы ингушского центра «Э» работал врачом в столице
3 нояб
Ингушские правоохранители поделились воспоминаниями об убитом борце с экстремизмом Эльджаркиевом
3 нояб
Убитого ингушского борца с экстремизмом и его брата похоронят 4 ноября в Ингушетии

Читайте также

+6° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Гороскоп на 7 декабря: Сатурн в союзе с Плутоном предвещает неожиданные перемены

Последние новости

5:39
В сети обсуждают видео с «говорящим» котом Гамбино
5:11
«Просто огонь»: Фанаты в восторге от нового сингла Максима Фадеева
5:07
«Фокус-покус»: Тимати рассмешил фанатов, свернув свои уши
4:43
СК предъявил Полонкоеву и его родственнику обвинение в покушении на убийство главы ЦПЭ Ингушетии
4:27
Лариса Гузеева резко ответила хейтерам, назвав их «опарышами»
3:59
Станцевал с игуаной и дал кличку верблюду: Как Киркоров провел время в Воронеже

Сейчас читают

Гороскоп на 7 декабря: Сатурн в союзе с Плутоном предвещает неожиданные перемены
Расставание с иллюзиями: Тенденции 2020 года для всех знаков зодиака
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]