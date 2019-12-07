СК предъявил Полонкоеву и его родственнику обвинение в покушении на убийство главы ЦПЭ Ингушетии

Следственный комитет предъявил Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву обвинение в покушении на убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей стороны защиты одного из фигурантов дела. По данным агентства, оба мужчины свою вину отрицают.

«Мы уверены, что следствие в очередной раз идет по пути наименьшего сопротивления и всячески пытается подстроить факты под обвинения, а не наоборот», — заявил адвокат сына Хасана Полонкоева Шамиль Яндарбаев.

В пятницу, 6 декабря, был задержан руководитель организованной преступной группы, причастной к убийству главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева, Хасан Полонкоев и пятеро ее участников. Задержание произошло во время спецоперации, проведенной Следственным комитетом и ФСБ России при взаимодействии с МВД РФ и Росгвардией.

«6 декабря в Москве и Республике Ингушетия проведена спецоперация, по результатам которой задержан руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пятеро участников», — сообщила пресс-секретарь Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По версии следствия, члены ОПГ совершили убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия. Отмечается, что эти же злоумышленники уже пытались убить Ибрагима Эльджаркиева 12 января 2019 года. Расследование продолжается. Правоохранители разыскивают других лиц, причастных к преступлениям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях убийства главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева.