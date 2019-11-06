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Установлена личность подозреваемого в убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии

, 12:34 Видео 222

Злоумышленник объявлен в розыск. Отмечается, что предполагаемый преступник может вооружен и чрезвычайно опасен.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Тема:
Убийство главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева 22

Следователи установили личность подозреваемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда. Как стало известно 5-tv.ru, в розыск объявлен 45-летний уроженец республики Курейш Картоев.

По данным следствия, подозреваемый, предположительно, 5 ноября в 18.00 выехал из Москвы на рейсовом автобусе в направлении Хасавюрта. В ориентировке, разосланной в подразделения МВД, отмечается, что предполагаемый преступник может быть вооружен и чрезвычайно опасен.

5-tv.ru

Руководитель ЦПЭ МВД Ингушетии, майор полиции Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были застрелены 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве. Киллер почти в упор расстрелял мужчин и скрылся. К поиску преступников подключился Центральный аппарат СК России. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одна из машин предполагаемого убийцы главы ЦПЭ Ингушетии обнаружена в Москве.

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