Убитых Ибрагима и Ахмеда Эльджаркиевых похоронили в Назрани. Траурная церемония погребения начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия и его брата-нейрохирурга прошла на родовом кладбище.

На похоронах присутствовали родственники погибших, многочисленные друзья и коллеги, а также руководитель регионального главка МВД Михаил Коробкин, начальник ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.

Сотни собравшихся прочитали по усопшим заупокойную молитву. Территория кладбища в целях безопасности была оцеплена.

Руководитель ЦПЭ МВД Ингушетии, майор полиции Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были застрелены 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве. Киллер почти в упор расстрелял мужчин и скрылся. К поиску преступников подключился Центральный аппарат СК России. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что брат убитого главы ингушского центра «Э» работал врачом в столице.