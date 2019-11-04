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  4. В Назрани похоронили убитых главу ЦПЭ Ингушетии и его брата — видео

В Назрани похоронили убитых главу ЦПЭ Ингушетии и его брата — видео

, 14:11 Видео 45

Ибрагим и Ахмед Эльджаркиевы погибли 2 ноября от выстрелов киллера в одном из московских дворов.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Убийство главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева 20

Убитых Ибрагима и Ахмеда Эльджаркиевых похоронили в Назрани. Траурная церемония погребения начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия и его брата-нейрохирурга прошла на родовом кладбище.

На похоронах присутствовали родственники погибших, многочисленные друзья и коллеги, а также руководитель регионального главка МВД Михаил Коробкин, начальник ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.

Сотни собравшихся прочитали по усопшим заупокойную молитву. Территория кладбища в целях безопасности была оцеплена.

Руководитель ЦПЭ МВД Ингушетии, майор полиции Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были застрелены 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве. Киллер почти в упор расстрелял мужчин и скрылся. К поиску преступников подключился Центральный аппарат СК России. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что брат убитого главы ингушского центра «Э» работал врачом в столице.

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