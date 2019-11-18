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Суд заочно арестовал подозреваемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии

, 12:19 | Игорь Рязов 10

Как только обвиняемого в убийстве главного борца с экстремизмом в Ингушетии задержат, он будет помещен под двухмесячный арест.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA, 5-tv.ru

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Убийство главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева 23

Басманный суд Москвы заочно арестовал Курейша Картоева, которого подозревают в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Срок ареста будет исчисляться в виде двух месяцев с момента задержания или экстрадиции обвиняемого в РФ», — цитирует Цареву «Интерфакс».

Она добавила, что Картоеву предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц, совершенном группой людей по предварительному сговору (часть вторая статьи 105 УК РФ). Также его обвинили в незаконном обороте оружия (часть третья статьи 222 УК РФ).

Как сообщал 5-tv.ru Ибрагим Эльджаркиев был убит вечером 2 ноября на юго-западе Москвы. Преступник также застрелил его брата, который был рядом и выбежал из автомобиля. Момент убийства главы ЦПЭ Ингушетии и его брата попал на видео.

В столице ввели план «Перехват», но задержать злоумышленников не удалось. Главным подозреваемым остается 45-летний Курейш Картоев. По предварительной информации, он уехал из Москвы в направлении Хасавюрта. Также в числе подозреваемых был Алихан Осканов, но его отпустили после допроса.

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