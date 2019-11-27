Предполагаемых убийц главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева арестовали в Москве

Басманный районный суд Москвы арестовал двух человек, подозреваемых в причастности к убийству главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Источник сказал, что суд арестовал Гелани Костоева и Ахмеда Арапиева. Их обвиняют по двум уголовным статьям: «Убийство двух и более лиц» (часть вторая статьи 105 УК РФ) и «Незаконное ношение оружия» (статья 222 УК РФ).

В пресс-службе суда подтвердили, что люди с такими фамилиями были арестованы. Однако там не стали уточнять, в связи с каким делом их решили заключить под стражу. Мера пресечения в отношении Костоева избрана до 5 января, а Арапиева — до 20 января.

Как сообщал 5-tv.ru, глава ЦПЭ Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его родной брат были застрелены 2 ноября в Москве. Киллер расстрелял мужчин из пистолета прямо под камерой видеонаблюдения, после чего скрылся.

Ночью 27 ноября появились сообщения о том, что следователи раскрыли дело об убийстве. По подозрению в совершении преступления были задержаны четыре члена религиозной секты.