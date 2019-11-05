Одна из машин предполагаемого убийцы главы ЦПЭ Ингушетии обнаружена в Москве

Московские полицейские выяснили, что обнаруженный ими 3 ноября автомобиль вблизи места, где был убит начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, использовался киллером. Это машина — черный внедорожник Mazda CX-7.

Вместе с тем, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, злоумышленники передвигались на разных автомобилях.

«Продолжается работа с записями камер видеонаблюдения, устанавливаются пути перемещения и отхода подозреваемых», — сказал он.

Руководитель ЦПЭ МВД Ингушетии, майор полиции Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были застрелены 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве. Киллер почти в упор расстрелял мужчин и скрылся. К поиску преступников подключился Центральный аппарат СК России. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

4 ноября глава ЦПЭ Ингушетии и его брат были похоронены в Назрани.