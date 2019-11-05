  1. Пятый канал
  4. Одна из машин предполагаемого убийцы главы ЦПЭ Ингушетии обнаружена в Москве

Одна из машин предполагаемого убийцы главы ЦПЭ Ингушетии обнаружена в Москве

, 20:59 Видео 24

Правоохранители считают, что злоумышленники использовали несколько автомобилей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Социальные сети, 5-tv.ru, www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Тема:
Убийство главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева 21

Московские полицейские выяснили, что обнаруженный ими 3 ноября автомобиль вблизи места, где был убит начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, использовался киллером. Это машина — черный внедорожник Mazda CX-7.

Вместе с тем, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, злоумышленники передвигались на разных автомобилях.

«Продолжается работа с записями камер видеонаблюдения, устанавливаются пути перемещения и отхода подозреваемых», — сказал он.

Руководитель ЦПЭ МВД Ингушетии, майор полиции Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были застрелены 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве. Киллер почти в упор расстрелял мужчин и скрылся. К поиску преступников подключился Центральный аппарат СК России. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

4 ноября глава ЦПЭ Ингушетии и его брат были похоронены в Назрани.

Тема:
Убийство главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева 21
4 нояб
В Назрани похоронили убитых главу ЦПЭ Ингушетии и его брата — видео
4 нояб
Брат убитого главы ингушского центра «Э» работал врачом в столице
3 нояб
Ингушские правоохранители поделились воспоминаниями об убитом борце с экстремизмом Эльджаркиевом
3 нояб
Убитого ингушского борца с экстремизмом и его брата похоронят 4 ноября в Ингушетии
3 нояб
Следователи проверяют Mazda CX-7, найденную недалеко от места убийства Эльджаркиева
3 нояб
В СК рассказали о прогрессе в раскрытии убийства главы ингушского центра «Э»
3 нояб
На причастность к убийству главы ЦПЭ Ингушетии предположительно проверяют 9 человек
3 нояб
Раскрыта биография убитого главы Центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии
3 нояб
В Москве убит начальник ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиев — что известно к этому часу
3 нояб
Стало известно, кто был третьим в машине с братьями Эльджаркиевыми

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.25
-0.78 70.42
-1.06
Гороскоп на 5 ноября: Раскройте глаза, Рыбы!

Последние новости

21:10
«Светлана Сергеевна, почему?» Лобода с полуобнаженной грудью смутила фанатов
20:59
Одна из машин предполагаемого убийцы главы ЦПЭ Ингушетии обнаружена в Москве
20:59
«Нафтогаз» насчитал претензий к «Газпрому» на 22 миллиарда долларов
20:45
«Легкая неадекватность»: Зрительница поделилась впечатлением от концерта МакSим
20:36
Путин заявил о воюющих против русского языка «пещерных русофобах»
20:29
Вот такой юбилей: Макконахи накормил пострадавших от пожаров и «сорвал куш» в Instagram

Сейчас читают

Астролог назвал знаки зодиака, для которых 2020 год станет судьбоносным
Гороскоп на 5 ноября: Раскройте глаза, Рыбы!
Стали известны подробности о состоянии артиста Василия Ланового

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев