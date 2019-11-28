В Кремле рассказали о реакции Макрона на послание Путина главам государств

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на послание Владимира Путина, направленное в сентябре лидерам ряда стран, в том числе и членам НАТО, в котором содержались предложения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности на территории Европы. Это подтвердил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Макрон действительно ответил на послание Путина, которое было разослано. Ответ, естественно, не носит детального характера. Но, по крайней мере, там высказывается понимание озабоченностью (России) и готовность к диалогу на этот счет», — цитирует Пескова РИА Новости.

В ответе Макрона говорится, что инициативу Владимира Путина следует тщательно изучить и обсудить как в двустороннем так и в многостороннем форматах. Между тем, по мнению ведущего научного сотрудника Центра германских исследований Института Европы РАН Александра Камкина, этот шаг французского лидера продиктован желанием перехватить лидерство в ЕС.

«Он понимает, что эпоха Меркель проходит и освобождается место неформального европейского лидера. Основной его политический месседж заключается именно в этом. Плюс Франция всегда была на особом положении в НАТО, не являясь настолько зависимой от заокеанских партнеров, как Германия», — сказал Камкин в интервью «Экономике сегодня».

По его словам, в то время как Германия фактически капитулировала перед диктатом США, Франция еще во времена де Голля старалась проводить более независимую политику. И сейчас Макрон пытается воспользоваться ситуацией, чтобы укрепиться статусе нового лидера ЕС.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО.