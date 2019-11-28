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  4. Адвокат Жорин оценил перспективы иска сына художника Сафронова к автору скандального видео из самолета

Адвокат Жорин оценил перспективы иска сына художника Сафронова к автору скандального видео из самолета

, 17:37 | Светлана Александрова Видео 2 090

Ранее Лука Сафронов-Затравкин заявил, что подаст в суд на человека, который снял и выложил в сеть кадры с ним в кабине туалета.

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Фото, видео: Facebook /luka.zatravkin, Instagram @advokatzhorin

Застрявший в туалете самолета сын художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин вряд ли действительно подаст в суд на человека, снявшего на видео неловкую ситуацию и выложившего запись в интернет. Такое мнение высказал в интервью Nation News известный звездный адвокат Сергей Жорин.

«Я очень давно знаю Луку, и не думаю, что он будет искать человека, который выложил это фото, выигрывать у него суд. Он очень отходчивый человек, добрый. Он заводится, потом успокаивается», — сказал юрист.

Что касается финансовой стороны вопроса, то максимум, что может выиграть в суде музыкант, это 50 тысяч рублей за нарушение права на изображение и еще столько же за вмешательство в частную жизнь. Такие суммы Жорин считает несерьезными.

«Найти этого пассажира, который снял и выложил видео, несложно, но серьезных сумм с него взыскать не получится», — сказал адвокат.

Как сообщалось ранее, пианист застрял в унитазе в Boeing 737-800 во время перелета из Казани в Москву. Самостоятельно справиться с ситуацией запаниковавший музыкант не смог и позвал на помощь. Кто-то из пассажиров снимал «операцию» по спасению Сафронова-младшего на камеру телефона. Позже запись распространилась в интернете.

5-tv.ru публиковал рассказ об инциденте самого Луки Сафронова-Затравкина.

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