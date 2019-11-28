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На Украине разгорается скандал с прослушкой директора Госбюро расследований

, 20:25 Эфирная новость 29

Десятки часов разговоров Романа Трубы показали, что независимый орган, специально созданный, чтобы никто не мог оказывать давление на следователей, все же зависим.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Jochen Tack, 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 277

На Украине разгорается громкий скандал с прослушкой разговоров директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Он уже вошел в историю под названием «кассетный».

Десятки часов разговоров главы независимого органа, специально созданного для того, чтобы никто не мог оказывать давление на следователей, показали: он все же зависим. И получает указания напрямую из офиса президента Зеленского. Трубе конкретно указывалось, в отношении каких структур и компаний открывать новые дела, иначе он лишился бы своего поста.

Кто прослушивал, кто выложил эти разговоры в сеть — в этом сейчас разбираются на Украине. Следы ведут к бывшему президенту Петру Порошенко. Эти разговоры он передал главе Еврокомиссии Дональду Туску, чтобы в очередной раз подчеркнуть, как действующая власть его преследует.

Подробности смотрите в материале Романа Ишмухаметова.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru западные источники заявили, что несколько американских предпринимателей из числа сторонников Дональда Трампа пытались сместить руководство «Нафтогаза» весной 2019 года.

Тема:
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