«Это мужественный поступок»: Виктор Рыбин об иркутском мальчике, спасшем девочку от насильника

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин считает, что за героический поступок Славы Дорошенко из Иркутска, который спас девочку от насильника-рецидивиста, необходимо дать орден. По мнению музыканта, школьник поступил как настоящий мужчина.

«Орден за мужество ему! Вот просто: это мужественный поступок, он не испугался. Оценил трезво обстановку и выбрал оптимальный вариант, который только мог быть», — сказал Рыбин.

Поступок ребенка не остался незамеченным. После произошедшего полицейские пришли в школу к ребенку и торжественно вручили ему награду. Выяснилось, что десятилетний Слава Дорошенко спасает людей уже не в первый раз — восемь лет назад он вытащил тонущего человека.

Мальчик также поучаствовал в главном событии года. Телеканал РЕН ТВ пригласил школьника на бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым, где Слава стал почетным гостем.

Причем посетить бой его попросили сами участники. Слава вручил чемпионский пояс победителю — Александру Емельяненко.