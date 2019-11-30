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«Это мужественный поступок»: Виктор Рыбин об иркутском мальчике, спасшем девочку от насильника

, 9:39 | Нюра Незванова Эксклюзивное интервью 101

Лидер группы «Дюна» считает, что мальчику-герою нужно выдать орден.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 23

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин считает, что за героический поступок Славы Дорошенко из Иркутска, который спас девочку от насильника-рецидивиста, необходимо дать орден. По мнению музыканта, школьник поступил как настоящий мужчина.

«Орден за мужество ему! Вот просто: это мужественный поступок, он не испугался. Оценил трезво обстановку и выбрал оптимальный вариант, который только мог быть», — сказал Рыбин.

Поступок ребенка не остался незамеченным. После произошедшего полицейские пришли в школу к ребенку и торжественно вручили ему награду. Выяснилось, что десятилетний Слава Дорошенко спасает людей уже не в первый раз — восемь лет назад он вытащил тонущего человека.

Мальчик также поучаствовал в главном событии года. Телеканал РЕН ТВ пригласил школьника на бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым, где Слава стал почетным гостем.

Причем посетить бой его попросили сами участники. Слава вручил чемпионский пояс победителю — Александру Емельяненко.

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 23
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