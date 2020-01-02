Кокляев выложил шутливое видео с поеданием черной икры

Шутливое поздравление с наступившим Новым годом от Михаила Кокляева появилось на его странице в Instagram. На опубликованном видео пауэрлифтер за столом в зимней шапке намазывает на хлеб и ест черную икру.

Трапезу спортсмен сопровождает переделанными под себя строчками Леонида Филатова. В них он подводит итоги 2019-го, главным событием которого для тяжелоатлета стал его поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Instagram @koklyaev_mikhail

«Утром мажу бутерброд –

Как там хейтерский народ?

И игра не лезет в глотку,

И компот не льется в рот.

Утром встану у окна

И стою всю ночь без сна.

Пропустил от Александра –

Заработал до хрена.

Но собрав остатки сил,

Все налоги уплатил», — зачитал Кокляев.

Подписчики спортсмена оценили сценку неоднозначно. Фолловеры похвалили Михаила за самоиронию, а хейтеры прогневались на него больше прежнего.

«Вот это я понимаю уровень»;

«…… (надоел — Прим. ред.) ты, Миша, много тебя»;

«Твое место за столом. А на ринг не суйся!»

«Мишаня, красавчик, как всегда, ты молодец», — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кокляев рассказал о переменах в жизни после нокаута от Емельяненко.