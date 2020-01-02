Кокляев выложил шутливое видео с поеданием черной икры

Шутливое поздравление с наступившим Новым годом от Михаила Кокляева появилось на его странице в Instagram. На опубликованном видео пауэрлифтер за столом в зимней шапке намазывает на хлеб и ест черную икру.
Трапезу спортсмен сопровождает переделанными под себя строчками Леонида Филатова. В них он подводит итоги 2019-го, главным событием которого для тяжелоатлета стал его поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
«Утром мажу бутерброд –
Как там хейтерский народ?
И игра не лезет в глотку,
И компот не льется в рот.
Утром встану у окна
И стою всю ночь без сна.
Пропустил от Александра –
Заработал до хрена.
Но собрав остатки сил,
Все налоги уплатил», — зачитал Кокляев.
Подписчики спортсмена оценили сценку неоднозначно. Фолловеры похвалили Михаила за самоиронию, а хейтеры прогневались на него больше прежнего.
«Вот это я понимаю уровень»;
«…… (надоел — Прим. ред.) ты, Миша, много тебя»;
«Твое место за столом. А на ринг не суйся!»
«Мишаня, красавчик, как всегда, ты молодец», — отреагировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Кокляев рассказал о переменах в жизни после нокаута от Емельяненко.