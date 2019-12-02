«Как после похмелья»: Михаил Кокляев рассказал о самочувствии после нокдауна

Михаил Кокляев рассказал о своем состоянии после боя с Александром Емельяненко. Тяжеловес поделился с подписчиками в Instagram селфи из постели. К снимку он добавил подпись, в которой ответил на многочисленные вопросы фанатов о самочувствии.

«Как после нокдауна? Как после похмелья. Но лучше не опохмеляться. Завтра МРТ», — сообщил пауэрлифтер.

Instagram @koklyaev_mikhail

Предстоящая процедура магнитно-резонансной томографии Михаилу Кокляеву нужна, чтобы исключить серьезные последствия ударов профессионального бойца смешанных единоборств.

Поединок Кокляева и Емельяненко на «ВТБ Арене» в Москве продлился две минуты 47 секунд. Александр в первом же раунде отправил соперника в нокдаун. Позднее победитель извинился за быстрое окончание и признался, что растягивал бой, как мог. В свою очередь Михаил Кокляев попросил вернуть пропавшие у него после боя с Емельяненко перчатки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чемпионский пояс Емельяненко вручил 16-летний Слава Дорошенко из Иркутска, который спас девятилетнюю девочку от насильника. Восхищение подвигом школьника выразили многие российские и мировые звезды.