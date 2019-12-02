  1. Пятый канал
  4. «Как после похмелья»: Михаил Кокляев рассказал о самочувствии после нокдауна

«Как после похмелья»: Михаил Кокляев рассказал о самочувствии после нокдауна

, 6:46 | Валентин Черников Фото

Тяжеловесу, уступившему в поединке бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, предстоит пройти медицинское обследование.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @koklyaev_mikhail

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 41

Михаил Кокляев рассказал о своем состоянии после боя с Александром Емельяненко. Тяжеловес поделился с подписчиками в Instagram селфи из постели. К снимку он добавил подпись, в которой ответил на многочисленные вопросы фанатов о самочувствии.

«Как после нокдауна? Как после похмелья. Но лучше не опохмеляться. Завтра МРТ», — сообщил пауэрлифтер.

Instagram @koklyaev_mikhail

Предстоящая процедура магнитно-резонансной томографии Михаилу Кокляеву нужна, чтобы исключить серьезные последствия ударов профессионального бойца смешанных единоборств.

Поединок Кокляева и Емельяненко на «ВТБ Арене» в Москве продлился две минуты 47 секунд. Александр в первом же раунде отправил соперника в нокдаун. Позднее победитель извинился за быстрое окончание и признался, что растягивал бой, как мог. В свою очередь Михаил Кокляев попросил вернуть пропавшие у него после боя с Емельяненко перчатки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чемпионский пояс Емельяненко вручил 16-летний Слава Дорошенко из Иркутска, который спас девятилетнюю девочку от насильника. Восхищение подвигом школьника выразили многие российские и мировые звезды.

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 41
2 дек
Бой Емельяненко и Кокляева, смертельное ДТП в Забайкалье: ТОП-5 видео за неделю
1 дек
Кокляев попросил вернуть пропавшие у него после боя с Емельяненко перчатки
1 дек
Герои среди нас: Подвиг парней из Иркутска впечатлил всю страну
30 нояб
«Было бы в мире больше таких людей, как вы»: Валерия о подвиге Дорошенко и Сизых
30 нояб
«Всем респект»: Михаил Кокляев поблагодарил тех, кто за него болел
30 нояб
С вами ничего не боимся: Гурцкая и Пригожин поблагодарили иркутского школьника за подвиг
30 нояб
«Такие поступки нужно поощрять»: Бледанс о подвиге иркутского школьника
30 нояб
«Доказал, что единоборства рулят»: Тарасов о победе Емельяненко над Кокляевым
30 нояб
«Нокаут — это самое легкое»: боксер Денис Лебедев о проигрыше Кокляева
30 нояб
Боец ММА Рамазан Эмеев объяснил, почему Кокляев проиграл Емельяненко

Читайте также

+7° Днём +12°
Ночью +6°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Гороскоп на 2 декабря: Растущая Луна в Водолее придаст уверенности

Последние новости

6:46
«Как после похмелья»: Михаил Кокляев рассказал о самочувствии после нокдауна
6:29
Видео с места смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье спустя сутки
6:14
Вокруг РФ создадут сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет
6:01
Бой Емельяненко и Кокляева, смертельное ДТП в Забайкалье: ТОП-5 видео за неделю
5:41
Сомнолог рассказал, как правильно спать при сменном графике
5:19
Траур объявлен в Забайкалье: хронология смертельного ДТП с рейсовым автобусом

Сейчас читают

Гороскоп на 2 декабря: Растущая Луна в Водолее придаст уверенности
Жители Забайкалья на своих машинах вывозили людей с места ДТП
Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]