«Яндекс» составил список самых популярных спортивных событий 2019 года

Эксперты «Яндекса» составили рейтинг самых популярных спортивных событий уходящего 2019 года. Три первые строчки топа заняли — бои. В список также вошли футбольные встречи и один хоккейный матч. Другие виды спорта интересовали жителей России гораздо меньше.

Первую строчку в рейтинге по популярности среди россиян занимает бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье. Запросам о данном мероприятии аналитики «Яндекса» присудили 65 баллов. Поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева получил второе место в топе и заработал 51 балл. Третье место досталось Федору Емельяненко и его сопернику на ринге Райану Бейдеру (50 баллов).

Следующими по популярности стали футбольные матчи: «Спартак» — ЦСКА, Российская Премьер-Лига, 19 августа (46 баллов); «Аякс» — «Ювентус», Лига чемпионов (46 баллов) и «Краснодар» — «Порту», Лига чемпионов (45 баллов).

Единственным хоккейным событием, которое всерьез заинтересовало россиян, стал матч России и Финляндии на Чемпионате мира по хоккею, прошедший 25 мая (45 баллов). Далее места распределились следующим образом:

— «Спартак» — ЦСКА, Российская Премьер-Лига, (44 балла);

— Россия — Бельгия, отбор на Евро-2020, 16 ноября (43 балла);

— Россия — Шотландия, отбор на Евро-2020, 10 октября (43 балла).

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-10 событий, которые искали в «Яндексе» в 2019 году.