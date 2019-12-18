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«Яндекс» составил список самых популярных спортивных событий 2019 года

, 15:22 | Ниса Мурзанаева Видео 50

Больше всего россиян интересовал бой Хабиба Нурмагомедова.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 46 Чемпионат Европы по футболу 2020 59 Лига Европы 37

Эксперты «Яндекса» составили рейтинг самых популярных спортивных событий уходящего 2019 года. Три первые строчки топа заняли — бои. В список также вошли футбольные встречи и один хоккейный матч. Другие виды спорта интересовали жителей России гораздо меньше.

Первую строчку в рейтинге по популярности среди россиян занимает бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье. Запросам о данном мероприятии аналитики «Яндекса» присудили 65 баллов. Поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева получил второе место в топе и заработал 51 балл. Третье место досталось Федору Емельяненко и его сопернику на ринге Райану Бейдеру (50 баллов).

Следующими по популярности стали футбольные матчи: «Спартак» — ЦСКА, Российская Премьер-Лига, 19 августа (46 баллов); «Аякс» — «Ювентус», Лига чемпионов (46 баллов) и «Краснодар» — «Порту», Лига чемпионов (45 баллов).

Единственным хоккейным событием, которое всерьез заинтересовало россиян, стал матч России и Финляндии на Чемпионате мира по хоккею, прошедший 25 мая (45 баллов). Далее места распределились следующим образом:

— «Спартак» — ЦСКА, Российская Премьер-Лига, (44 балла);

— Россия — Бельгия, отбор на Евро-2020, 16 ноября (43 балла);

— Россия — Шотландия, отбор на Евро-2020, 10 октября (43 балла).

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-10 событий, которые искали в «Яндексе» в 2019 году.

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 46
18 дек
Кокляев рассказал о переменах в жизни после нокаута от Емельяненко
18 дек
Самые популярные личности 2019 года по версии «Яндекса»
2 дек
Кокляев разыгрывает кепку, которую в него кинул Емельяненко во время потасовки
2 дек
«Саня, готовься»: Михаил Кокляев хочет взять реванш у Александра Емельяненко
2 дек
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2 дек
Бой Емельяненко и Кокляева, смертельное ДТП в Забайкалье: ТОП-5 видео за неделю
1 дек
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1 дек
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