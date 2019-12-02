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  4. Бой Емельяненко и Кокляева, смертельное ДТП в Забайкалье: ТОП-5 видео за неделю

Бой Емельяненко и Кокляева, смертельное ДТП в Забайкалье: ТОП-5 видео за неделю

, 6:01 | Анастасия Игонина Видео 31

Подборка самых громких событий, которые произошли в период с 25 ноября по 1 декабря.

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Фото, видео: ТАСС/Алеев Егор, 5-tv.ru

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 41

5-tv.ru публикует подборку самых ярких видеомоментов, которые произошли в период с 25 ноября по 1 декабря.

В Забайкальском крае произошло смертельное ДТП с автобусом. По последним данным, в аварии погибли 19 человек. По предварительной информации, причиной происшествия стало лопнувшее колесо.

Бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева состоялся 29 ноября на «ВТБ Арене». Поединок завершился победой Емельяненко — он нокаутировал соперника в первом раунде. Встреча длилась 2 минуты 47 секунд и была остановлена по решению рефери.

Пояс чемпиона Емельяненко вручил Вячеслав Дорошенко — школьник-герой из Иркутска. Юноша стал знаменит на всю страну после того, как спас маленькую девочку от насильника.

Сотрудники ФСБ задержали членов организованной преступной группировки «Шараповские», которая действовала в Дагестане. В период с 2007-го по 2015 год банда участвовала в совершении убийств, похищении людей, разбое и вымогательстве.

Сына Никаса Сафронова «засосало» в унитаз в самолете. Пианист Лука Сафронов не смог самостоятельно встать с унитаза, мужчине потребовалась помощь. Усложнялась ситуация тем, что инцидент произошел во время объявления о скором приземлении борта. Разрешилось происшествие благополучно — артиста удалось вызволить из ловушки совместными усилиями экипажа и нескольких пассажиров.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшие видео самых громких происшествий в период с 18 по 24 ноября.

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Бой Емельяненко и Кокляева 41
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