«Саня, готовься»: Михаил Кокляев хочет взять реванш у Александра Емельяненко

Тяжелоатлет Михаил Кокляев, уступивший Александру Емельяненко в поединке, прошедшем на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября, готовится взять реванш у бойца смешанных единоборств. Легенда ММА нокаутировал пауэрлифтера уже в первом раунде боя, однако Кокляев решил после этого не сдаваться. Он рассчитывает на повторную встречу со своим соперником.

Для того, чтобы победить своего противника, тяжеловес усиленно занимается в тренажерном зале. Во время одной из своих тренировок Кокляев записал видеообращение, адресованное Александру Емельяненко.

«Прошло всего дня после нашего боя, и я уже готовлюсь к нашему бою с Александром Емельяненко. Саня, готовься, не расслабляйся!» — призвал пауэрлифтер профессионального бойца.

О сроках и месте реванша пока ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чемпионский пояс Емельяненко вручил 16-летний Слава Дорошенко из Иркутска, который спас девятилетнюю девочку от насильника. Восхищение подвигом школьника выразили многие российские и мировые звезды.