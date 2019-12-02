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  4. «Саня, готовься»: Михаил Кокляев хочет взять реванш у Александра Емельяненко

«Саня, готовься»: Михаил Кокляев хочет взять реванш у Александра Емельяненко

, 16:20 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 94

Тяжелоатлет усиленно готовится к повторной встрече с бойцом смешанных единоборств.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 42

Тяжелоатлет Михаил Кокляев, уступивший Александру Емельяненко в поединке, прошедшем на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября, готовится взять реванш у бойца смешанных единоборств. Легенда ММА нокаутировал пауэрлифтера уже в первом раунде боя, однако Кокляев решил после этого не сдаваться. Он рассчитывает на повторную встречу со своим соперником.

Для того, чтобы победить своего противника, тяжеловес усиленно занимается в тренажерном зале. Во время одной из своих тренировок Кокляев записал видеообращение, адресованное Александру Емельяненко.

«Прошло всего дня после нашего боя, и я уже готовлюсь к нашему бою с Александром Емельяненко. Саня, готовься, не расслабляйся!» — призвал пауэрлифтер профессионального бойца.

О сроках и месте реванша пока ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чемпионский пояс Емельяненко вручил 16-летний Слава Дорошенко из Иркутска, который спас девятилетнюю девочку от насильника. Восхищение подвигом школьника выразили многие российские и мировые звезды.

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