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Самые популярные личности 2019 года по версии «Яндекса»

, 11:19 | Ниса Мурзанаева Видео 65

Поисковой сервис составил ТОП-10 медиаперсон, жизнь которых интересовала россиян больше других.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 44

В «Яндексе» составили рейтинг людей, которые пользовались у россиян наибольшей популярностью в 2019 году. В исследовании учитывались запросы российских пользователей о биографии, достижениях, фото, соцсетях и других данных о знаменитостях. Однако события, привлекшие внимание к этим личностям (например, концерты Билли Айлиш в России) в топе засчитаны не были.

Самой популярной медийной персоной 2019 года для россиян стал президент Украины Владимир Зеленский. Запросы связанные с украинским лидером эксперты «Яндекса» оценили в 55 баллов. Вторую строчку в рейтинге занял японский геймдизайнер Хидео Кодзима (39 баллов). В тройку лидеров также вошла шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг (38 баллов).

Премьера фильма «Джокер» спровоцировала заинтересованность россиян в актере, сыгравшем в нем главную роль — Хоакине Фениксе (37 баллов). Американская певица Билли Айлиш получила в результате исследования 34 балла. Популярность турецкого актера Али Эрсан Дуру, сыгравшего в сериале «Султан моего сердца», оценили также в 34 балла. Далее места в топе распределились следующим образом:

— Любовь Соболь (33 балла);

— Антон Батырев (31 балл);

— Александра Никифорова (28 баллов);

— Михаил Кокляев (27 баллов).

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-10 популярных клипов, которые искали в «Яндексе» за год.

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