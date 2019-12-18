Кокляев рассказал о переменах в жизни после нокаута от Емельяненко

Михаил Кокляев рассказал о переменах в жизни после нокаута от Александра Емельяненко. Поединок пауэрлифтера и бойца смешанных единоборств прошел меньше месяца назад и закончился поражением тяжелоатлета в первом раунде. Побежденный спортсмен опубликовал в Instagram трогательное видео, в котором показал природу, друзей, спортивные мероприятия и другие объекты своей любви.

«Этим видео я хотел выразить свое состояние после 29-го ноября. И если Саша Шлеменко сказал, что нокаут — это просто выключили свет, я бы сказал, что не все так просто. Если смотреть на нокаут глазами пессимиста, то «выключили», но если взглянуть глазами оптимиста, то «включили“», — поделился пауэрлифтер.

Михаил Кокляев признался — благодаря нокауту от Емельяненко в его жизни появились новые приоритеты. Так, тяжелоатлет начал замечать людские эмоции, ощущать важность сказанного и осознал бессмысленность обид. Поклонники Михаила Кокляева высоко оценили душевный пост кумира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Кокляев разыгрывает кепку, которую в него кинул Емельяненко во время потасовки.