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  4. Кокляев рассказал о переменах в жизни после нокаута от Емельяненко

Кокляев рассказал о переменах в жизни после нокаута от Емельяненко

, 14:13 | Ниса Мурзанаева Видео 329

Тяжелоатлет признался — проигранный бой заставил его осознать «бессмысленность обид».

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Фото, видео: Instagram @koklyaev_mikhail

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 46

Михаил Кокляев рассказал о переменах в жизни после нокаута от Александра Емельяненко. Поединок пауэрлифтера и бойца смешанных единоборств прошел меньше месяца назад и закончился поражением тяжелоатлета в первом раунде. Побежденный спортсмен опубликовал в Instagram трогательное видео, в котором показал природу, друзей, спортивные мероприятия и другие объекты своей любви.

«Этим видео я хотел выразить свое состояние после 29-го ноября. И если Саша Шлеменко сказал, что нокаут — это просто выключили свет, я бы сказал, что не все так просто. Если смотреть на нокаут глазами пессимиста, то «выключили», но если взглянуть глазами оптимиста, то «включили“», — поделился пауэрлифтер.

Михаил Кокляев признался — благодаря нокауту от Емельяненко в его жизни появились новые приоритеты. Так, тяжелоатлет начал замечать людские эмоции, ощущать важность сказанного и осознал бессмысленность обид. Поклонники Михаила Кокляева высоко оценили душевный пост кумира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Кокляев разыгрывает кепку, которую в него кинул Емельяненко во время потасовки.

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 46
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