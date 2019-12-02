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  4. Кокляев разыгрывает кепку, которую в него кинул Емельяненко во время потасовки

Кокляев разыгрывает кепку, которую в него кинул Емельяненко во время потасовки

, 20:49 | Карина Бернтгольц Видео 70

На своей странице в Instagram тяжелоатлет устроил аукцион.

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Фото, видео: Instagram @koklyaev_mikhail

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 43

Тяжелоатлет Михаил Кокляев, уступивший Александру Емельяненко в поединке на «ВТБ Арене» в Москве, спустя несколько дней после турнира решил устроить аукцион. На своей странице в Instаgram пауэрлифтер опубликовал видеообращение к поклонникам, в котором сообщил о розыгрыше кепки.

Тяжеловес решил подарить фанатам легендарный головной убор, который был задействован в потасовке с Емельяненко, произошедшей задолго до того, как спортсмены вышли на ринг.

2 октября в ресторанном комплексе в центре Москвы между Александром и Михаилом завязалась драка, во время которой боец смешанных единоборств бросил в тяжеловеса кепку, после чего пауэрлифтер получил рассечение брови.

Теперь знаменитую бейсболку сможет получить победитель Instagram-аукциона. По словам тяжелоатлета, все деньги, собранные в ходе акции, пойдут на благотворительность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кокляев хочет взять реванш у Емельяненко. В поединке 29 ноября боец ММА получил чемпионский пояс. Его наградил 16-летний герой из Иркутска Слава Дорошенко, который спас девятилетнюю девочку от насильника.

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