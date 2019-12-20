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  4. «До встречи в клетке!»: Магомед Исмаилов бросил вызов Александру Емельяненко

«До встречи в клетке!»: Магомед Исмаилов бросил вызов Александру Емельяненко

, 19:43 | Валентин Черников 24

Боец средней весовой категории позвонил коллеге-тяжеловесу в прямом эфире и обещал организовать бой.

Фото: Instagram @maga_isma

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 47

Вызов Александру Емельяненко бросил его коллега, боец смешанных единоборств в средней весовой категории Магомед Исмаилов. Спортсмен позвонил недавнему победителю тяжелоатлета Михаила Кокляева в эфире YouTube-шоу «Хук вам».

Во время беседы с Исмаиловым ведущие завели речь о пренебрежительных высказываниях Александра по отношению к другим бойцам-чемпионам, включая самого Магомеда.

«Это его проблема. И он поймет, что это его проблема, когда мы окажемся с ним в клетке. У него проблема в том, что он всех недооценивает кроме себя, а себя он переоценивает», — сказал на это гость программы.

На вопрос, может ли Емельяненко спровоцировать его, Исмаилов ответил отрицательно.

«Нет, я его просто побью, и все. Я не крайне самоуверенный человек. Я здраво оцениваю ситуацию. Люди думают: какой здоровый и быстрый Александр Емельяненко! Но он быстрый для „тяжелей“ (бойцов в тяжелом весе — Прим. ред.). Для меня он медленный. Скорость в клетке вы увидите только с моей стороны. А Емельяненко там будет ходить как зомби. У Александра Емельяненко очень маленькие шансы в противостоянии со мной», — заявил спортсмен.

В довершении разговора ведущие предложили позвонить оппоненту Магомеда. Гость студии согласился.

«Саня, наше с тобой противостояние было бы круче, чем с Кокляевым! Как ты думаешь?» — обратился Исмаилов.

«Организуй бой», — ответил Александр.

Второй задачей для визави тяжеловес обозначил «убить его ценой».

«Я так и поступлю. Голова закружится от цены вопроса. А ты не боишься, что не получится, что это ударит по твоей репутации?», — отреагировал Магомед.

«По моей репутации уже ничего никогда не ударит», — завершил разговор спортсмен на том конце.

Ранее 5-tv.ru писал, что Емельяненко показал архивное фото милой дочки.

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 47
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