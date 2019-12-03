Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую деревню Шарин, которая оказалась буквально на краю гибели. Раньше там делали ковры, которые поставляли в Алеппо. Но боевики сожгли цеха.

Сотрудники российского центра по примирению привезли 500 гумкомплектов. Внутри все самое необходимое: мука, рис, сахар, сгущенное молоко и чай. На этом поддержка жителей Шарина не заканчивается — уже на следующей неделе наши военные приедут сюда снова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Башар Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Идлибе.