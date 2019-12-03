  1. Пятый канал
  4. Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую деревню Шарин

Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую деревню Шарин

, 9:47 Эфирная новость 46

Из-за боевиков населенный пункт оказался на грани выживания.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Константин Мачульский, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4476

Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую деревню Шарин, которая оказалась буквально на краю гибели. Раньше там делали ковры, которые поставляли в Алеппо. Но боевики сожгли цеха.

Сотрудники российского центра по примирению привезли 500 гумкомплектов. Внутри все самое необходимое: мука, рис, сахар, сгущенное молоко и чай. На этом поддержка жителей Шарина не заканчивается — уже на следующей неделе наши военные приедут сюда снова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Башар Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Идлибе.

Тема:
Война в Сирии 4476
2 дек
Башар Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Идлибе
2 дек
В Минобороны опровергли данные о бомбардировке ВКС РФ лагеря беженцев в Сирии
2 дек
Минобороны: российские военные ранены при подрыве бронеавтомобиля в Сирии
2 дек
Российские военные расширяют зону воздушного патрулирования в Сирии
26 нояб
День открытых дверей: российские медики помогли жителям Пальмиры
26 нояб
«Белые каски» совместно с боевикам готовят новую провокацию с химоружием в Сирии
25 нояб
Россия и Сирия договорились продолжить работу над 3D-моделью Пальмиры
25 нояб
Медики прибыли на базу военной полиции РФ в Сирии для помощи местным жителям
23 нояб
Десять человек погибли при взрыве заминированной машины на севере Сирии
23 нояб
США поставили условие для оказания помощи в восстановлении Сирии

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.41
0.33 70.97
0.42
Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам

Последние новости

10:01
В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным
9:55
Знаки зодиака в постели: Какие мужчины дарят лучший секс
9:47
Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую деревню Шарин
9:36
В салоне опрокинувшегося автобуса в Казахстане россиян не было
9:33
Не менее двух человек пострадало в ДТП с автобусом под Белгородом
9:25
Туристы не могут покинуть Филиппины из-за тайфуна «Каммури»

Сейчас читают

Житель Татарстана зарезал бывшую жену, пасынка и родного сына
Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]