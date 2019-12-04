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Российские военные в Сирии расширяют зону патрулирования

, 9:41 Эфирная новость 58

Под контроль была взята одна из крупнейших в регионе гидроэлектростанций.

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Фото, видео: ТАСС / Андрей Грязнов, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4477

Российские военные в Сирии расширяют зону патрулирования. На днях под контроль взяли одну из крупнейших в регионе гидроэлектростанций. Уходя, террористы уничтожали практически все оборудование. Станцию еще в 1980-е строили советские инженеры. Поэтому наши военные не только следят за порядком, но и переводят инструкции — сложные русские тексты так и не перевели на арабский. Корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага тоже помогал тем, для кого русский — не родной. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую деревню Шарин.

Тема:
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