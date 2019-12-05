Депутат Верховной рады озвучил сроки принятия Украины в НАТО

Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne обозначил сроки принятия своей страны в НАТО. По его мнению, вступление Незалежной в Североатлантический альянс станет следствием открытия рынка земли.

«Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО. Мы даже не будем подавать никаких заявок. Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь», — заявил Михаил Добкин.

Парламентарий уверен, что закон должен стоять на страже прав граждан Украины, а не тех иностранцев, которые в скором времени все скупят.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Савченко предрекла конец Украины к 2023 году. Экс-нардеп уверена, что законодательные новшества в земельной сфере приведут страну к краху.