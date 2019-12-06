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Неизвестные атаковали американскую военную базу на востоке Сирии

, 15:55 | Ниса Мурзанаева Видео 27

Нападавшим ответили артиллерийским обстрелом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua, Pau Rigol, Michael Kappeler, Sgt. HENRY VILLARAMA

Тема:
Война в Сирии 4481

Неизвестные совершили налет на базу американских военных сил неподалеку от нефтяного месторождения Аль-Омар, расположенного на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Об инциденте рассказали в информационном агентстве SANA.

Сообщается, что военные из США ответили противникам артиллерийским обстрелом. Также американскими силами были использованы световые бомбы.

Известно, что в момент нападения на американскую базу на грузовых автомобилях доставлялись специальное военное оборудование и техника.

Военные действия в Сирии ведутся на протяжении восьми лет. В 2015 году Россия начала оказывать официальному Дамаску поддержку в освобождении государства от боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что десять человек погибли при обстреле спортивного клуба в Сирии. Террористы вели огонь из минометов.

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