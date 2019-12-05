Десять человек погибли при обстреле спортивного клуба в Сирии

Десять человек погибли при обстреле боевиками спортивного клуба в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Террористы вели огонь из минометов. В результате жертвами стали двое взрослых и восемь детей. Еще 13 человек ранены. Семеро из них — школьники. Они сейчас в больницах, некоторые в тяжелом состоянии.

Тем временем российские военные усилили патрулирование участков вдоль сирийско-турецкой границы. Так, на северо-западе Арабской республики совместно с коллегами из Турции провели 60-километровый рейд. Эту дистанцию колонна прошла всего за два часа. Боевые машины с воздуха прикрывали вертолеты ВКС России. Также для мониторинга обстановки был запущен беспилотник.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российские военные в Сирии расширяют зону патрулирования.