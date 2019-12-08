Петербуржец ударил ножом собственного сына

Житель Петербурга ударил ножом 22-летнего сына. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 7 декабря в подъезде одного из домов по Пискаревскому проспекту в Калининском районе Северной столицы.

В полицию о произошедшем сообщила мать пострадавшего. Прибывшие на место правоохранители обнаружили истекающего кровью молодого человека. Бригадой скорой помощи пострадавший с ранением грудной клетки в тяжелом состоянии был госпитализирован.

50-летний отец молодого человека позднее в этот же день сам пришел в полицию и написал явку с повинной. Подозреваемый рассказал, что напал на сына с ножом в результате внезапно возникшей между ними ссоры.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Горе-отец отпущен под подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что приморец пытался спасти подавившуюся собутыльницу топором.