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Петербуржец ударил ножом собственного сына

, 11:40 | Василий Заика Видео 51

Инцидент произошел в Калининском районе Северной столицы. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Житель Петербурга ударил ножом 22-летнего сына. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 7 декабря в подъезде одного из домов по Пискаревскому проспекту в Калининском районе Северной столицы.

В полицию о произошедшем сообщила мать пострадавшего. Прибывшие на место правоохранители обнаружили истекающего кровью молодого человека. Бригадой скорой помощи пострадавший с ранением грудной клетки в тяжелом состоянии был госпитализирован.

50-летний отец молодого человека позднее в этот же день сам пришел в полицию и написал явку с повинной. Подозреваемый рассказал, что напал на сына с ножом в результате внезапно возникшей между ними ссоры.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Горе-отец отпущен под подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что приморец пытался спасти подавившуюся собутыльницу топором.

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