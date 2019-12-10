Путин о решении WADA по России: Наказание спортсменов не может быть коллективным

Президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате» 9 декабря в Париже прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

По мнению главы государства, любое наказание со стороны контрольной организации должно носить индивидуальный, а не коллективный характер. В противном случае речи о заботе, о чистоте спорта не идет, а политический характер принятого решения становится очевиден, уверен он.

Путин отметил, что решение WADA частично противоречит Олимпийской хартии и у Москвы есть все основания подать жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее министр спорта РФ Павел Колобков высказался о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям.