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Путин о решении WADA по России: Наказание спортсменов не может быть коллективным

, 2:31 | Сергей Зеленский Видео 35

Президент РФ отметил, что у Москвы есть все основания подать жалобу в Спортивный арбитражный суд.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /President of Russia, 5-tv.ru

Тема:
Допинговый скандал 290

Президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате» 9 декабря в Париже прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

По мнению главы государства, любое наказание со стороны контрольной организации должно носить индивидуальный, а не коллективный характер. В противном случае речи о заботе, о чистоте спорта не идет, а политический характер принятого решения становится очевиден, уверен он.

Путин отметил, что решение WADA частично противоречит Олимпийской хартии и у Москвы есть все основания подать жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее министр спорта РФ Павел Колобков высказался о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям.

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