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Павел Колобков: Россия сделала все возможное при сотрудничестве с экспертами WADA

, 19:59 | Василий Заика Видео 23

По словам министра спорта, критические требования Всемирного антидопингового агентства в рамках дорожной карты были исполнены.

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Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Тема:
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Министр спорта РФ Павел Колобков, комментируя в ходе пресс-конференции решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, подчеркнул, что при взаимодействии со специалистами организации было сделано все возможное для разрешения ситуации с допингом.

Глава спортивного ведомства отметил, что критические требования WADA в рамках дорожной карты также были исполнены.

«Было сделано все возможное, чтобы эту ситуацию разрешить. Кроме того, были исполнены те критические требования WADA, которые увеличивались каждый раз в рамках дорожной карты, были новые решения, истребовались новые документы. Мы сделали все возможное, все необходимое, все, что от нас зависит, чтобы ситуация закончилась к всеобщему благу, в том числе и для наших спортсменов», — сказал Павел Колобков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия проделала невероятную работу в борьбе за чистый спорт.

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