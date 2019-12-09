Павел Колобков: Россия сделала все возможное при сотрудничестве с экспертами WADA

Министр спорта РФ Павел Колобков, комментируя в ходе пресс-конференции решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, подчеркнул, что при взаимодействии со специалистами организации было сделано все возможное для разрешения ситуации с допингом.

Глава спортивного ведомства отметил, что критические требования WADA в рамках дорожной карты также были исполнены.

«Было сделано все возможное, чтобы эту ситуацию разрешить. Кроме того, были исполнены те критические требования WADA, которые увеличивались каждый раз в рамках дорожной карты, были новые решения, истребовались новые документы. Мы сделали все возможное, все необходимое, все, что от нас зависит, чтобы ситуация закончилась к всеобщему благу, в том числе и для наших спортсменов», — сказал Павел Колобков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия проделала невероятную работу в борьбе за чистый спорт.