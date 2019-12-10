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Путин сомневается в способности Зеленского противостоять радикалам

, 19:28 Эфирная новость 67

Вопрос возможного преследования жителей Донбасса украинскими националистами был поднят на встрече двух лидеров в Париже в рамках саммита «нормандской четверки».

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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 301

Одной из тем дискуссии между российским и украинским президентами во время встречи в Париже стало возможное преследование жителей Донбасса. Владимир Путин сегодня напомнил, что до сих пор не действует закон об амнистии для граждан непризнанных ЛНР и ДНР. А это грозит страшными последствиями, вплоть до геноцида.

«Украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Ну, я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет. Вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский ведет дискуссию с националистами. Непонятно кто там сильнее, и что там произойдет, и кто ими будет руководить, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям», — подчеркнул российский лидер.

Об этом Владимир Путин заявил сегодня на заседании президентского Совета по правам человека. Глава государства сообщил также, что теперь госпремии в области правозащитной и благотворительной деятельности приравнены к премиям за достижения в области науки, техники и искусства. То есть обладатели таких наград будут получать по пять миллионов рублей вместо двух с половиной.

В международный день прав человека Владимир Путин назвал лауреатов этого года: ими стали председатель «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова и создатель фонда для детей с тяжелыми заболеваниями мозга, актер Константин Хабенский.

Тема:
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