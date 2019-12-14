  1. Пятый канал
  4. Петербурженка решила, что ее дочь ангел, и попыталась выбросить ребенка в окно — шокирующие кадры

Петербурженка решила, что ее дочь ангел, и попыталась выбросить ребенка в окно — шокирующие кадры

, 16:29 | Игорь Рязов Эксклюзивное видео 142

Участковый-герой, забравший девочку у матери, рассказал 5-tv.ru подробности происшествия.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; ГУ МВД; 5-tv.ru

Жительница Санкт-Петербурга пыталась выбросить свою маленькую дочь с пятого этажа. 5-tv.ru публикует видео, на котором петербурженка с ребенком на руках пытается открыть окно.

На кадрах с места происшествия видно, что под окнами пятиэтажного дома раскиданы различные вещи. Там же работают спасатели МЧС. Когда камера поднимается, в одном из окон на пятом этаже видно женщину с ребенком на руках. Она поворачивает ручку.

«Мои дети могут с пятого этажа приземлиться на асфальт и дальше пойти»

Подробности о происшествии 5-tv.ru рассказал участковый 45-го отдела полиции Наиль Исламов. Именно он проник в квартиру петербурженки и забрал у нее маленькую дочь.

«По приезду я обнаружил раскиданные детские вещи под окном, а в окне обнаружил гражданку, которая держала малолетнего ребенка у себя на руках. При этом она переваливалась через окно и представляла опасность для своего несовершеннолетнего ребенка», — сказал полицейский, добавив, что в один момент женщина вытащила ребенка в окно на вытянутых руках.

Сотрудники МЧС тем временем надули под окном батут, чтобы спасти ребенка, если он упадет. После этого участковый попросил спасателей спилить дверь в квартире петербурженки, чтобы попасть внутрь.

«После того, как спилили дверь и частично ее отогнули, я проник в квартиру. Данная гражданка находилась на кухне, держала ребенка. Ребенок плакал, кричал. Поскольку ребенку один год, он был в стрессовой ситуации. Я предпринял действия, забрал ребенка», — добавил Исламов.

По словам участкового, женщину доставили в отдел полиции и вызвали ей психиатра.

«У нее была истерика, и она сказала, что, если бы еще пять минут подождали, вы бы увидели, что мои дети могут с пятого этажа приземлиться на асфальт и дальше пойти, им ничего бы не было. Так что ее угрозы носили вполне реальный характер», — заключил полицейский.

Как сообщал 5-tv.ru, трагедия чуть не произошла утром 14 декабря в квартире одного из домов по улице Караваевская в Рыбацком. Свидетели говорили, что петербурженка хотела выбросить дочь в окно, чтобы «сделать ангелом». О женщине и ее семье ранее рассказали соседи.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.55
-0.68 69.86
-0.57
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 декабря

Последние новости

17:18
Житель Омска заставлял восьмилетнего пасынка стоять на крупе по девять часов
17:01
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 декабря
16:55
Неудачное фото Волочковой с непропорциональными ногами смутило фанатов
16:43
«Судьбоносный прорыв не достигнут»: Песков о саммите в «нормандском формате»
16:29
Петербурженка решила, что ее дочь ангел, и попыталась выбросить ребенка в окно — шокирующие кадры
16:12
Режиссер Константин Демидов рассказал об «интересной связи» с Екатериной Дуровой

Сейчас читают

«Чудо, как с открытки!» Лиза и Гарри Галкины в шубках растрогали поклонников
Гороскоп на 14 декабря: Влияние Сатурна поможет избежать неприятностей
«Малявочки»: видео Лазарева с детьми заставило фанатов растаять

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]