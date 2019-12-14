Жительница Санкт-Петербурга пыталась выбросить свою маленькую дочь с пятого этажа. 5-tv.ru публикует видео, на котором петербурженка с ребенком на руках пытается открыть окно.

На кадрах с места происшествия видно, что под окнами пятиэтажного дома раскиданы различные вещи. Там же работают спасатели МЧС. Когда камера поднимается, в одном из окон на пятом этаже видно женщину с ребенком на руках. Она поворачивает ручку.

«Мои дети могут с пятого этажа приземлиться на асфальт и дальше пойти»

Подробности о происшествии 5-tv.ru рассказал участковый 45-го отдела полиции Наиль Исламов. Именно он проник в квартиру петербурженки и забрал у нее маленькую дочь.

«По приезду я обнаружил раскиданные детские вещи под окном, а в окне обнаружил гражданку, которая держала малолетнего ребенка у себя на руках. При этом она переваливалась через окно и представляла опасность для своего несовершеннолетнего ребенка», — сказал полицейский, добавив, что в один момент женщина вытащила ребенка в окно на вытянутых руках.

Сотрудники МЧС тем временем надули под окном батут, чтобы спасти ребенка, если он упадет. После этого участковый попросил спасателей спилить дверь в квартире петербурженки, чтобы попасть внутрь.

«После того, как спилили дверь и частично ее отогнули, я проник в квартиру. Данная гражданка находилась на кухне, держала ребенка. Ребенок плакал, кричал. Поскольку ребенку один год, он был в стрессовой ситуации. Я предпринял действия, забрал ребенка», — добавил Исламов.

По словам участкового, женщину доставили в отдел полиции и вызвали ей психиатра.

«У нее была истерика, и она сказала, что, если бы еще пять минут подождали, вы бы увидели, что мои дети могут с пятого этажа приземлиться на асфальт и дальше пойти, им ничего бы не было. Так что ее угрозы носили вполне реальный характер», — заключил полицейский.

Как сообщал 5-tv.ru, трагедия чуть не произошла утром 14 декабря в квартире одного из домов по улице Караваевская в Рыбацком. Свидетели говорили, что петербурженка хотела выбросить дочь в окно, чтобы «сделать ангелом». О женщине и ее семье ранее рассказали соседи.