«Судьбоносный прорыв не достигнут»: Песков о саммите в «нормандском формате»

Существенных результатов встреча лидеров «нормандской четверки» в Париже не принесла. Такую оценку итогам саммита дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва — да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв — нет», — сказал он в эфире одного из федеральных телеканалов.

По словам официального представителя Кремля, во время переговоров поднимался вопрос о том, чтобы переработать текст Минских соглашений, однако РФ настояла на сохранении текущих положений. Песков подтвердил, что во время встречи четырех политических лидеров в Париже попытки перехода беседы на повышенные тона действительно имели место, однако разговор был рабочим.

Встреча в «нормандском формате» (РФ, Германия, Франция, Украина) прошла во французской столице 9 декабря. По итогам канцлер ФРГ Ангела Меркель признала победу Путина после саммита «нормандской четверки».