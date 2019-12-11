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  4. Меркель признала победу Путина после саммита «нормандской четверки»

Меркель признала победу Путина после саммита «нормандской четверки»

, 13:59 | Светлана Александрова 131

С оценкой канцлера Германии согласны в Совете Федерации.

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Фото, видео: ТАСС / Климентьев Михаил; www.globallookpress.com / Kay Nietfeld, Kremlin Pool; РИА Новости / Владимир Федоренко, Владимир Трефилов

Тема:
Украинский кризис 303

Встречу «нормандской четверки» в Париже канцлер Германии Ангела Меркель неофициально оценила как завершившуюся в пользу России. По данным газеты «КоммерсантЪ» резюме прозвучало в тот момент, когда лидеры четырех стран выходили к прессе по окончании переговоров.

«Сегодня ты победитель», — сказала Меркель Путину.

Владимир Зеленский, правда, остался при мнении, что «пока ничья». Так он сказал позже на пресс-конференции.

С тем, что позиция Владимира Путина на саммите действительно оказалась победной, согласны в Совете Федерации. Как пояснил ФАН сенатор Игорь Морозов, европейские лидеры осознали, что Майдан не принес ни долгожданной демократии Украине, ни какой-либо пользы Евросоюзу, а гражданская война на востоке страны продолжается пятый год. И несмотря на помощь Франции и Германии, украинский народ живет все хуже и хуже.

«Только последовательная политика президента Путина дала возможность удержать Украину от развала и новой „цветной революции“. Поэтому, думаю, что совершенно логично, что Меркель назвала Путина победителем. Именно его позиция предопределила жизнь на саммите. Поэтому Путин не оставил никаких сомнений у Меркель, что только исполнение Украиной Минских соглашений может привести страну к нормализации ситуации», — цитирует издание Игоря Морозова.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, о чем договорились лидеры «нормандской четверки» на встрече в Париже в ночь с 9 на 10 декабря.

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