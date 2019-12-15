Бывшая девушка сына Наташи Королевой рассказала, как живет после расставания с Архипом

Несколько недель назад 17-летний сын Наташи Королевой и Тарзана появился в свете со сверстницей, а незадолго до этого стало известно, что роман Архипа с 24-летней моделью из Саратова и экс-участницей «Дома-2» Марией Слугиной закончился. Что произошло между влюбленными, Маша решила рассказать интернет-порталу StarHit. По ее словам, расстались они обоюдному согласию, без скандалов.

«Мы расстались, потому что приняли такое решение. Я с большим уважением отношусь к нему и его семье. Это был период в моей и его жизни, и он просто закончился. <…> Срок годности наших отношений просто вышел», — заявила девушка.

Слугина добавила, что они с Архипом благодарны друг другу за проведенное вместе время, и ей очень не нравится, когда ее имя связывают исключительно с семьей знаменитой певицы.

«Во-первых, хотелось бы отметить, что этот роман — не достижение моей жизни, а взаимные чувства, которые случились у нас с Архипом», — заявила Слугина.

Сейчас бывшие возлюбленные не общаются и удалили из Instagram совместные фото. По словам Марии, людям, которые испытывали друг к другу романтические чувства, сложно остаться друзьями. Но она надеется, что через какое-то время они смогут простить друг другу былые обиды и «общаться на дружеской волне».

Сейчас Слугиной не до романов. Она собирается представить публике «свой амбициозный проект».

«Сегодня я развиваю и освещаю свои идеи, занимаюсь общественной деятельностью, работаю над созданием своего бренда. Правда, смогу сделать заявление на эту тему чуть позже», — поделилась Мария.

Ранее, как писал 5-tv.ru, знакомые Архипа Глушко и Марии Слугиной рассказали, что пара рассталась якобы из-за постоянных измен Марии.