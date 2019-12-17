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«Мы поняли, кто наш друг, а кто наш враг»: ДНР и ЛНР выбрали интеграцию с Россией

, 19:06 | Игорь Рязов Видео 68

Главы самопровозглашенных республик Донбасса заявили, что не намерены обращать внимание на протесты Киева.

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Фото, видео: ТАСС / Валентин Спринчак

Тема:
Украинский кризис 314

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что продолжат курс на интеграцию с Россией.

«После встречи „нормандской четверки“ мы поняли, кто наш друг, а кто наш враг. Мы хотим идти в одном направлении с Россией, и мы будем планомерно идти к этому, вне зависимости от мнения Киева», — цитирует Пушилина ДАН.

Глава ДНР подчеркнул, что Минские соглашения не противоречат интеграции с РФ. В них укладывается и экономическое, и научно-образовательное, и спортивное, и культурное взаимодействие с Россией.

«Мы считаем, что интеграция с Российской Федерацией абсолютно не противоречит Минским договоренностям, и мы будем ее осуществлять без оглядки на то, согласен ли с этим Зеленский (президент Украины — Прим. ред.) и его западные партнеры», — согласился с ним Пасечник, слова которого приводит ЛИЦ.

Глава ЛНР добавил, что выступает за соблюдение Минских соглашений, а также за обязательное согласование с властями республик всех аспектов урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее на Украине продлили действие закона об особом статусе Донбасса на год. Решение депутаты Рады приняли на внеочередном заседании.

Тема:
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