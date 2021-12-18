Саввин день: что можно и категорически нельзя делать 18 декабря
Издавна в этот день на Руси определяли погоду на всю предстоящую зиму.
Фото: Wikimedia / Alekjds, www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, Jochen Tack, Sebastian Gollnow, AIC
Христианский мир 18 декабря вспоминает Преподобного Савву Освященного, который жил на рубеже V–VI веков нашей эры в Каппадокии — на территории современной Турции. На Руси этот день был связан со множеством запретов и поверий.
История праздника
Будущий святой родился в знатной семье, отец был военачальником, а потому часто уходил в походы. Однажды, уезжая в командировку в Александрию, глава семейства взял с собой жену, а пятилетнего сына оставил на попечение родственников.
Во время их отсутствия Савва начал посещать ближайший монастырь — сначала из любопытства, а затем все более погружаясь в веру. Там он довольно быстро освоил элементарные знания — чтение, письмо, и хорошо изучил Священное Писание. Семья уговаривала его вернуться в мир и вступить в брак, но он отказался.
В 17 лет он принял монашеский постриг, и, согласно религиозным текстам, ему свыше был дан дар чудотворений. Десятилетиями он вел крайне аскетичный образ жизни, лишь помогая нуждающимся молитвами и исцелением. Затем вокруг него стала образовываться группа учеников и последователей.
Преподобный Савва за свою жизнь основал несколько обителей. Одним из очевидных божественных явлений стал забивший во время засухи посреди Лавры источник, а затем обильный дождь, происходили исцеления больных и юродивых.
Преподобный Савва мирно преставился к Богу в 532 году.
Что нельзя делать 18 декабря
Новые дела начинать сегодня не стоит — лучше посвятить время обыденной и несложной работе. Пассивность крайне нежелательна — именно сейчас ленность, бесполезное сидение в соцсетях могут оказать разрушительное воздействие.
На Руси считалось, что беременным 18 декабря нельзя мыть голову. Также считалось, что ребенок ослушавшейся сегодня запрета женщины в будущем будет страдать от проблем с памятью, пишет ytro.news.
Что можно делать 18 декабря
Так как в этот период обострена интуиция, активизируются умственные способности, улучшается память, то терять время в процессе самообразования категорически нельзя. Лучше всего отвлечься от всего окружающего и обдумать текущие дела, а также планы.
На Руси женщины сегодня устраивали посиделки. Однако они не праздно болтали, а занимались рукоделием. Гостей в Саввин день было принято угощать постными блюдами — из-за Рождественского поста.
День Ангела у Геннадия, Захара, Ильи, Сергея и Анастасии. Однако главным именинником в этом день является Савва. По некоторым сведениям, это имя произошло от греческого Саббас, в свою очередь видоизмененное от древнеарамейского Саба, что в переводе означало «старец, мудрец».
Сновидения: любое мимолетное видение покажет, что именно душа пытается донести до разума.
Приметы на 18 декабря
- Если на Савву мороз, то остаток зимы будет теплым и снежным;
- Родившиеся 18 декабря имеют волевой характер, много работают и часто добиваются успеха в жизни;
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Если дрова в печи издают громкий треск, морозы будут суровыми;
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Поющие снегири предвещают сильный снегопад;
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Земля погрузится во тьму, так как в NASA предупредили о мощнейшей магнитной буре.
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