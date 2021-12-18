Саввин день: что можно и категорически нельзя делать 18 декабря

Христианский мир 18 декабря вспоминает Преподобного Савву Освященного, который жил на рубеже V–VI веков нашей эры в Каппадокии — на территории современной Турции. На Руси этот день был связан со множеством запретов и поверий.

История праздника

Будущий святой родился в знатной семье, отец был военачальником, а потому часто уходил в походы. Однажды, уезжая в командировку в Александрию, глава семейства взял с собой жену, а пятилетнего сына оставил на попечение родственников.

Во время их отсутствия Савва начал посещать ближайший монастырь — сначала из любопытства, а затем все более погружаясь в веру. Там он довольно быстро освоил элементарные знания — чтение, письмо, и хорошо изучил Священное Писание. Семья уговаривала его вернуться в мир и вступить в брак, но он отказался.

В 17 лет он принял монашеский постриг, и, согласно религиозным текстам, ему свыше был дан дар чудотворений. Десятилетиями он вел крайне аскетичный образ жизни, лишь помогая нуждающимся молитвами и исцелением. Затем вокруг него стала образовываться группа учеников и последователей.

Преподобный Савва за свою жизнь основал несколько обителей. Одним из очевидных божественных явлений стал забивший во время засухи посреди Лавры источник, а затем обильный дождь, происходили исцеления больных и юродивых.

Преподобный Савва мирно преставился к Богу в 532 году.

Что нельзя делать 18 декабря

Новые дела начинать сегодня не стоит — лучше посвятить время обыденной и несложной работе. Пассивность крайне нежелательна — именно сейчас ленность, бесполезное сидение в соцсетях могут оказать разрушительное воздействие.

На Руси считалось, что беременным 18 декабря нельзя мыть голову. Также считалось, что ребенок ослушавшейся сегодня запрета женщины в будущем будет страдать от проблем с памятью, пишет ytro.news.

Что можно делать 18 декабря

Так как в этот период обострена интуиция, активизируются умственные способности, улучшается память, то терять время в процессе самообразования категорически нельзя. Лучше всего отвлечься от всего окружающего и обдумать текущие дела, а также планы.

На Руси женщины сегодня устраивали посиделки. Однако они не праздно болтали, а занимались рукоделием. Гостей в Саввин день было принято угощать постными блюдами — из-за Рождественского поста.

День Ангела у Геннадия, Захара, Ильи, Сергея и Анастасии. Однако главным именинником в этом день является Савва. По некоторым сведениям, это имя произошло от греческого Саббас, в свою очередь видоизмененное от древнеарамейского Саба, что в переводе означало «старец, мудрец».

Сновидения: любое мимолетное видение покажет, что именно душа пытается донести до разума.

Приметы на 18 декабря

Если на Савву мороз, то остаток зимы будет теплым и снежным;

Родившиеся 18 декабря имеют волевой характер, много работают и часто добиваются успеха в жизни;

Если дрова в печи издают громкий треск, морозы будут суровыми;

Поющие снегири предвещают сильный снегопад;

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Земля погрузится во тьму, так как в NASA предупредили о мощнейшей магнитной буре.