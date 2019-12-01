Кокляев попросил вернуть пропавшие у него после боя с Емельяненко перчатки

Тяжеловес Михаил Кокляев, уступивший в поединке бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, записал видеообращение к поклонникам. В коротком видео, опубликованном на странице пауэрлифтера в Instagram, он попросил вернуть боксерские перчатки, которые у него пропали после турнира в «ВТБ Арене» в Москве.

«Друзья… Кто взял мои боксерские перчатки сразу же после боя, пожалуйста, отзовитесь. Верните их. Взамен — другие и майка с логотипом телеканала РЕН ТВ», — сказал Кокляев.

Поединок между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым прошел 29 ноября. Боец смешанных единоборств в первом раунде одолел соперника. После турнира пауэрлифтер поблагодарил всех, кто болел за него во время состязания.

«Все нормально, все хорошо. Работаем дальше! Просто работаем», — обратился к фанатам спортсмен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чемпионский пояс Емельяненко вручил 16-летний Слава Дорошенко из Иркутска, который спас девятилетнюю девочку от насильника. Восхищение подвигом школьника выразили многие российские и мировые звезды.