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  4. Кокляев попросил вернуть пропавшие у него после боя с Емельяненко перчатки

Кокляев попросил вернуть пропавшие у него после боя с Емельяненко перчатки

, 19:02 | Карина Бернтгольц 321

Тяжеловес записал видеообращение, в котором пообещал вознаграждение за возвращение боксерских перчаток.

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 39

Тяжеловес Михаил Кокляев, уступивший в поединке бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, записал видеообращение к поклонникам. В коротком видео, опубликованном на странице пауэрлифтера в Instagram, он попросил вернуть боксерские перчатки, которые у него пропали после турнира в «ВТБ Арене» в Москве.

«Друзья… Кто взял мои боксерские перчатки сразу же после боя, пожалуйста, отзовитесь. Верните их. Взамен — другие и майка с логотипом телеканала РЕН ТВ», — сказал Кокляев.

Поединок между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым прошел 29 ноября. Боец смешанных единоборств в первом раунде одолел соперника. После турнира пауэрлифтер поблагодарил всех, кто болел за него во время состязания.

«Все нормально, все хорошо. Работаем дальше! Просто работаем», — обратился к фанатам спортсмен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чемпионский пояс Емельяненко вручил 16-летний Слава Дорошенко из Иркутска, который спас девятилетнюю девочку от насильника. Восхищение подвигом школьника выразили многие российские и мировые звезды.

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 39
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