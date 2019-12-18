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«Белые каски» показали новое постановочное видео

, 11:26 Эфирная новость 39

Показав запись, организация обвинила сирийскую армию в обстреле мирного населения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © John Short / Design Pics, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4490

Ожесточенные бои идут сейчас на северо-западе Сирии. За месяц — несколько погибших и десятки раненых, в том числе среди мирного населения. Боевики пытаются вырваться из Идлибской зоны деэскалации. Под обстрелом оказались и жилые кварталы — тысячи сирийцев не могут вернуться в свои дома. Обострением конфликта тут же воспользовались «Белые каски». Об очередной провокации узнал корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Шанев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что WikiLeaks уличила ОЗХО в подмене фактов о «химатаке» в Сирии.

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