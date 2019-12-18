«Белые каски» показали новое постановочное видео

Ожесточенные бои идут сейчас на северо-западе Сирии. За месяц — несколько погибших и десятки раненых, в том числе среди мирного населения. Боевики пытаются вырваться из Идлибской зоны деэскалации. Под обстрелом оказались и жилые кварталы — тысячи сирийцев не могут вернуться в свои дома. Обострением конфликта тут же воспользовались «Белые каски». Об очередной провокации узнал корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Шанев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что WikiLeaks уличила ОЗХО в подмене фактов о «химатаке» в Сирии.