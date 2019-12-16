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WikiLeaks уличила ОЗХО в подмене фактов о «химатаке» в Сирии

, 17:09 Эфирная новость 22

Настоящий доклад ОЗХО изучили журналисты британской газеты «Daily Mail» и ужаснулись.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Martin Moxter, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4487

WikiLeaks опубликовала настоящий доклад ОЗХО, который стал причиной атаки США, Великобритании и Франции на Сирию. Речь идет о документе, где якобы приводились доказательства химической атаки в Думе весной 2018-го. Первоначальный отчет резко отличается от поздних версий.

Его изучили журналисты британской газеты «Daily Mail» и ужаснулись. Оказывается, сотрудники ОЗХО даже не собирались посещать место химической атаки, а хлор, обнаруженный в городе, был в таких незначительных количествах, которые можно найти в любом отбеливателе для белья. Кроме того, в докладе отмечается, что сирийские войска не имеют никакого отношения к баллонам с отравляющим веществом.

«По нашим данным, в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) знали, что существует «высокая вероятность того, что оба газовых баллона были установлены вручную, а не сброшены с летательного аппарата», — говорится в сообщении WikiLeaks.

Британские СМИ призвали ОЗХО ответить за ложь, но там предпочли отмолчаться.

Тем временем, правительство Сирии обратилось в Совбез ООН с предложением запретить организацию «Белые каски». Именно ее активисты сняли постановочный ролик о фейковой химатаке, после чего западные союзники и начали подготовку к ударам по Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Сирия призвала ООН перекрыть финансирование «Белых касок».

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