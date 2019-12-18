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«Меня пытаются опорочить!»: Андрей Бовт рассказал о своей работе, детях и обвинении

, 13:13 | Алиса Маркова Эксклюзивное видео 290

Владельца арсенала в коттедже в деревне Химози в Ленинградской области доставили в здание суда.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 32

Задержанный по подозрению в незаконном обороте оружия и изнасиловании дочери Андрей Бовт был доставлен в здание суда в Петербурге. Во время прохода по коридору он крикнул представителям СМИ, что невиновен.

«Я невиновен. Никакого изнасилования не было. Мне одна мысль об изнасиловании противна, поэтому в своих показаниях даже подпись не ставил. Меня хотят сознательно опорочить. Я невиновен», — заявил задержанный.

Тем временем во время заседания суда потерпевшая девочка и супруга Бовта подтвердили насилие. Также стало известно, что оружие, найденное в доме — боевое. В коттедже было обнаружено шесть Автоматов Калашникова, три пулемета, пистолеты, гранаты и три тысячи патронов.

Все это было обнаружено во время обысков, которые были произведены в доме после поступления в правоохранительные органы информации о сексуальном насилии. Когда полицейские пришли в коттедж с проверкой, хозяин повел себя неадекватно. Зачем-то представился полковником спецслужб. Находясь в суде Бовт отказался комментировать свою якобы причастность к спецслужбам, заявив, что эта информация секретная. Также он не стал отвечать на вопрос об оружии.

«Меня подсознательно хотят опорочить, чтобы я не выполнял свои служебные обязанности по борьбе с коррупцией и наркобизнесом. Я лично обращаюсь к дяде Володе к Владимиру Владимировичу Путину и прошу личной встречи», — сказал Бовт.

При этом он добавил, что как у верующего человека его совесть перед Богом чиста. Рассказал задержанный и о том, каким образом он воспитывал своих детей.

«Отношения с детьми были прекрасные, я защищал своих детей от преступных сообществ. Они не ходили в школу потому что это меры безопасности. Меня пытаются опорочить те кто поощряют торговлю наркотиками. <…> Я не надругался над своей дочерью, это ложь, я могу и морду набить здесь за такие слова. <…> Дети были на семейном обучении, я к ребенку не приставал, никакого изнасилования не было», — заявил владелец арсенала в Химози.

Бовта задержали 17 декабря, в отношении него возбудили уголовные дела. В рамках расследования также будут изучены условия проживания детей. Следствие также даст оценку работе органов опеки. Шестеро детей в возрасте от 7 до 17 лет были помещены в Гатчинскую районную больницу, ни у одного ребенка нет документов и регистрации, они не посещали местные учреждения образования.

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Арсенал в коттедже в Химози 32
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