Жена владельца арсенала из Химози пытается оспорить в суде изъятие детей
На предварительном заседании по делу об опеке, прошедшем в городском суде Гатчины, Светлана Лобадюк рассказала, что всегда занималась их образованием и воспитанием.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Jiri Hubatka, 5-tv.ru
Громкая история многодетной семьи затворников из поселка Химози в Ленинградской области получила продолжение. Пока отец Андрей Бовт, обвиняемый в педофилии и незаконном хранении оружия, находится под арестом, его жене Светлане Лобадюк не разрешают видеться с несовершеннолетними детьми.
В городском суде Гатчины прошло предварительное заседание по делу об опеке. Лобадюк пытается оспорить изъятие детей. Женщина рассказала, что всегда занималась их образованием и воспитанием. А к затворничеству ее склонил супруг – ей он тоже говорил про некую секретную работу и грозящую семье опасность. Этим и объяснял хранение целого арсенала дома. Светлана попросила знакомую помочь с заявлением в полицию.
«Я тоже боялась за жизнь детей. Супруг стал агрессивным в последнее время. Я боялась за жизнь детей и за свою жизнь. Жизнь моя вся в детях, поэтому я надеюсь очень, что мы с ними будем вместе», – сказала Светлана Любадюк.
Лобадюк хочет вернуть себе полную опеку над несовершеннолетними детьми. У нее есть трехкомнатная квартира в Петербурге – там семья планирует жить.
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