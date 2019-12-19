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«SOS, ломают дверь!»: Мать владельца арсенала в Химози бросила клич о помощи

, 10:52 | Василий Заика Фото 36

Вера Лобадюк прислала 5-tv.ru неоднозначное сообщение.

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 46

Мать владельца арсенала из деревни Химози Андрея Бовта Вера Лобадюк бросила клич о помощи. Женщина прислала 5-tv.ru весьма неоднозначное сообщение.

В нем Вера Ивановна заявила, что ей якобы кто-то выламывает дверь.

«SOS, ломают дверь!», — написала мать подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней дочери.

5-tv.ru

Помимо прочего, в своем месседже Вера Лобадюк отметила, что считает недопустимым демонстрировать публично ее немощность, которая вызывает жалость.

Кроме того, женщина сетует на то, что ее сына Андрея Бовта объявили маньяком без суда и следствия, а также отобрали у него детей. Вера Лобадюк считает, что маньяки обычно убивают своих жертв. В этом же случае, по ее словам, на жене подозреваемого и детях не ни царапины.

В завершении женщина подчеркнула, что «маховик публичной казни» ее сына запущен и этот процесс уже вряд ли будет остановлен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Бовта родила восьмерых детей дома из-за боязни ювенальной юстиции.

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