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«Обычная шизофрения»: нейрохирург опроверг диагноз «арахноидит» у Андрея Бовта

, 16:02 | Валентин Черников Эксклюзивное интервью 87

Специалист оценил психическое состояние хозяина «дома ужасов» в Химози, которого обвиняют в хранении арсенала оружия и изнасиловании 13-летней дочери.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев

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Арсенал в коттедже в Химози 48

Диагноз «арахноидит» у жителя Химози Андрея Бовта ошибочен. Об этом 5-tv.ru рассказал нейрохирург, специалист в этой области Алексей Кашеев.

Ранее мать задержанного по трем уголовным делам хозяина «дома ужасов» рассказала, что ее сын в детстве перенес серьезное заболевание головного мозга. Считается, что «арахноидит» провоцировал у Бовта сильные головные боли.

Как указал доктор Кашеев, между мягкой и твердой оболочкой спинного и головного мозга существует арахноидальная оболочка, которую также называют паутинной. Она может увеличиваться в размере и гипертрофироваться. Чаще всего на это влияют перенесенные инфекции, последствия абсцессов, травм или операций. При этом образуются спайки, которые соединяют нервные структуры между собой и твердой мозговой оболочкой, и тем самым нарушают их работу.

Однако, по словам врача, арахноидиты в головном мозге не встречаются, в отличие от спинного. Раньше диагноз «арахноидит головного мозга» ставили многим пациентам, чьи головные боли не поддавались объяснению. Современная наука доказала, что боли не связаны с образованием спаек в головном мозге.

«У сильных головных болей бывает масса причин от опухолей до головной боли как самостоятельного заболевания. Диагноз „арахноидит головного мозга“ — ошибочный. При образовании спаек в головном мозге человек ничего не чувствует — слишком маленькое расстояние между твердой мозговой оболочкой и поверхностью мозга. Даже если там есть арахноидальные спайки, это не может вызывать симптомы. По характеру того, что он (Андрей Бовт — прим. ред.) рассказывал, у человека самая обычная параноидная шизофрения. Может, другое психическое заболевание. А может, он симулировал», — заключил Алексей Кашеев.

По версии следствия, Андрей Бовт на протяжении семи лет имел сексуальную связь со своей дочерью, которой в настоящее время исполнилось 13 лет. Всего в семье проживало восемь детей. Его жена Светлана ему также являлась двоюродной сестрой. Рожденные в семье дети зарегистрированы не были и не посещали образовательные учреждения. Они жили в спартанских условиях. В интервью они также рассказали о жестоком обращении с ними со стороны отца.

Кроме всего прочего в ходе обысков в трехэтажном коттедже, в котором проживала семья в деревне Химози Гатчинского района Ленобласти, был найден внушительный арсенал боевого оружия.

Ранее 5-tv.ru писал, что оперативники работают в квартире матери владельца арсенала из Химози.

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