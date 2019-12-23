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Стрельба у здания ФСБ, нападение на «Известия» у «дома ужасов» в Химози: ТОП-5 видео за неделю

, 6:01 | Анастасия Игонина Видео 18

Подборка самых громких событий, которые произошли в период с 16 по 22 декабря.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Carsten Rehder

Тема:
Стрельба у здания ФСБ РФ в Москве 53 Арсенал в коттедже в Химози 51

За прошедшую неделю в России и мире случилось немало шокирующих событий. 5-tv.ru публикует подборку самых ярких видеомоментов, которые произошли в период с 16 по 22 декабря.

В Ростове мужчина голышом уселся на подоконник, свесив на улицу окровавленные ноги. Как выяснилось, прямо перед этим ростовчанин расправился со своей возлюбленной. По предварительной информации, он находился под действием наркотических препаратов.

Мужчина устроил стрельбу у здания Управления ФСБ в Москве. В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео, на котором запечатлен момент ликвидации напавшего на силовиков на Большой Лубянке.

В Петербурге произошло ДТП с участием 16-летнего хоккеиста СКА. Водитель Mercedes С180 на пересечении проспекта КИМа и улицы Одоевского на огромной скорости столкнулся с Audi Q7. Несовершеннолетний юноша промчался на красный свет.

Друг Андрея Бовта, ставшего известным как глава семьи из «дома ужасов» в Химози, напал на съемочную группу «Известий». Мужчина достал из багажника автомобиля лопату и двинулся в сторону корреспондента, замахиваясь своим инвентарем.

Момент смертельного массового ДТП на МКАД попал на видео. Водитель Opel на скорости въехал в двигавшийся перед ним BMW — тот в свою очередь протаранил Mercedes, стоявший на трассе со включенной «аварийкой». Водитель BMW скончался на месте от полученных травм.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшие видео самых громких происшествий в период с 9 по 15 декабря.

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