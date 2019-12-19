«Пока нельзя!»: Оперативники работают в квартире матери владельца арсенала из Химози

В квартиру матери владельца арсенала из Химози Андрея Бовта Веры Лобадюк нагрянули оперативники. Правоохранителям пришлось прибегнуть к помощи пожарных, чтобы вскрыть дверь в жилище женщины.

По словам соседки Веры Лобадюк, после того, как огнеборцы уехали, полицейские прошли внутрь квартиры.

«В общем они там, соседка видимо не пускает никого… Пожарные вскрывали, полиция внутри. Я видела удостоверение „Полиция“. Полиция в штатском», — рассказывает соседка.

Когда женщина позвонила в квартиру Веры Лобадюк, дверь открыл, предположительно, сотрудник правоохранительных органов и сообщил о проводимых оперативных мероприятиях.

«Здесь мероприятия проводятся, пока нельзя!» — сказал мужчина, открывший дверь квартиры.

Позднее к дверям квартиры матери подозреваемого в изнасиловании дочери подошли еще люди в штатском. Они созвонились с теми, кто был внутри и попросили впустить их.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать владельца арсенала в Химози бросила клич о помощи. Вера Лобадюк прислала в редакцию неоднозначное сообщение.