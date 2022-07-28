Заподозренный в изнасиловании дочери Гатчинский Мэнсон сбежал из здания суда
В эти минуты полицейские Ленобласти разыскивают многодетного отца Андрея Бовта, который проходит обвиняемым по четырем статьям УК РФ.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Reister; 5-tv.ru
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В эти минуты в Ленинградской области полицейские ищут многодетного отца, который обвиняется в изнасиловании собственной дочери. Он сбежал из зала суда в Гатчине, там сейчас введен план «Перехват».
Андрей Бовт обманул двух сопровождающих, попросился в туалет и каким-то образом сумел покинуть здание. Его еще называют российским Чарльзом Мэнсоном, который создал секту за океаном.
Двоюродная сестра жены Бовта рассказала Газете.ru, что помочь сыну сбежать из здания суда могла помочь его мать.
«Сегодня на суде никого не было кроме матери Бовта. Она, скорее, и поспособствовала сыну. Она надеялась на то, что осенью он освободится. Вера Ивановна пыталась выгородить сына и обвинить всех остальных», — сообщила Марина Матвеева.
У Бовта и его жены было восемь детей в возрасте от семи до 17 лет. Родители не оформили им никаких документов и запрещали выходить из дома. Шестеро ребят никогда не бывали ни в школе, ни даже в больнице.
Сам обвиняемый проходит по четырем статьям УК РФ. Кроме педофилии, это еще незаконное производство и хранение оружия.
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